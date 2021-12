F1 | Max Verstappen in pole position ad Abu Dhabi con un giro fenomenale! 2° Hamilton | 5° Sainz e 7° Leclerc

Leggi su oasport

(Di sabato 11 dicembre 2021) Maxpiazza la zampata del fenomeno e conquista laper il Gran Premio di Abu2021, ultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’olandese della Red Bull si è inventato unfenomenale in Q3, anche grazie alla collaborazione del compagno di squadra Sergio Perez (alla fine 4°), battendo Lewisper 371 millesimi e guadagnandosi la decima partenza al palo dell’anno. Da segnalare l’ottimo terzo posto della McLaren con Lando Norris, mentre la terza fila in griglia sarà composta da un positivo Carlos(Ferrari) e da un disastroso Valtteri Bottas con la Mercedes. Grandi rimpianti per Charles, solo 7° a causa di un errore nel T3 che gli ha tolto la possibilità di balzare addirittura nella top3. In ...