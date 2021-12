F1, Gp Abu Dhabi 2021, Norris: “Duello per il titolo? Non voglio intromettermi” (Di sabato 11 dicembre 2021) “Già nel primo tentativo del Q3 mi ero migliorato tantissimo, ma nel secondo non ho commesso errori. Duello Verstappen-Hamilton? Sono un po’ nervoso perché non voglio intromettermi troppo. Se ci sarà la possibilità ovviamente proverò a coglierla”. Ecco le parole di un sorridente Lando Norris, terzo nelle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi al volante della McLaren, alle spalle dei due contendenti al titolo. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 11 dicembre 2021) “Già nel primo tentativo del Q3 mi ero migliorato tantissimo, ma nel secondo non ho commesso errori.Verstappen-Hamilton? Sono un po’ nervoso perché nontroppo. Se ci sarà la possibilità ovviamente proverò a coglierla”. Ecco le parole di un sorridente Lando, terzo nelle qualifiche del Gran Premio di Abual volante della McLaren, alle spalle dei due contendenti al. SportFace.

