Esplode metanodotto e crolla una palazzina a Ravanusa, agrigentino: ci sono dispersi (Di domenica 12 dicembre 2021) Un boato ha squarciato il silenzio del sabato di Ravanusa verso le 20.30. Nel paese agrigentino di oltre 10 mila abitanti, a 50 minuti di auto dal capoluogo e a più di due ore da Palermo, la gente è scesa in strada terrorizzata. “Una bomba, una bomba gridavano”. Poi col passaparola e con le chat di whatsapp hanno capito dove fosse avvenuto la fuga di gas, probabilmente dal metanodotto, che ha innescato l’esplosione: in via Trilussa dove una palazzina è crollata ma altre sono state coinvolte e sarebbero state fortemente danneggiate o addirittura crollate. E’ subito divampato un incendio. Gli allarmi delle auto e di alcune abitazioni hanno cominciato a suonare. Il bilancio, ancora senza certezze, parla di dodici persone disperse tra cui tre bambini e una coppia di ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 12 dicembre 2021) Un boato ha squarciato il silenzio del sabato diverso le 20.30. Nel paesedi oltre 10 mila abitanti, a 50 minuti di auto dal capoluogo e a più di due ore da Palermo, la gente è scesa in strada terrorizzata. “Una bomba, una bomba gridavano”. Poi col passaparola e con le chat di whatsapp hanno capito dove fosse avvenuto la fuga di gas, probabilmente dal, che ha innescato l’esplosione: in via Trilussa dove unata ma altrestate coinvolte e sarebbero state fortemente danneggiate o addiritturate. E’ subito divampato un incendio. Gli allarmi delle auto e di alcune abitazioni hanno cominciato a suonare. Il bilancio, ancora senza certezze, parla di dodici persone disperse tra cui tre bambini e una coppia di ...

