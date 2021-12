EFA 2021: la cerimonia di premiazione in diretta streaming oggi su MioCinema (Di sabato 11 dicembre 2021) La cerimonia di premiazione degli EFA 2021 sarà trasmessa oggi in diretta streaming, a partire dalle 19:00, sulla piattaforma MioCinema. Sarà trasmessa oggi in diretta streaming su MioCinema la cerimonia di premiazione degli EFA 2021, gli European Film Awards, premi attribuiti dalla European Film Academy, che da anni promuove e premia la cultura e l'industria cinematografica europea. In questo sabato 11 dicembre alle 19:00 sarà possibile seguire la cerimonia - che si svolgerà a Berlino in presenza dei soli nominati - che sarà trasmessa in diretta streaming su MioCinema. Quest'anno per ... Leggi su movieplayer (Di sabato 11 dicembre 2021) Ladidegli EFAsarà trasmessain, a partire dalle 19:00, sulla piattaforma. Sarà trasmessainsuladidegli EFA, gli European Film Awards, premi attribuiti dalla European Film Academy, che da anni promuove e premia la cultura e l'industria cinematografica europea. In questo sabato 11 dicembre alle 19:00 sarà possibile seguire la- che si svolgerà a Berlino in presenza dei soli nominati - che sarà trasmessa insu. Quest'anno per ...

Ultime Notizie dalla rete : EFA 2021 Stasera gli European Film Awards, per l'Italia c'è Sorrentino "Come presidentessa dei premi David di Donatello sono molto felice di poter celebrare, grazie alla prestigiosa collaborazione con MioCinema e con Efa, la forte identità artistica e l'eccellenza degli ...

MioCinema e David di Donatello presentano la cerimonia degli EFA 2021 'Cold War' di Pawe Pawlikowski Premiato a Cannes per la miglior regia, vincitore assoluto degli EFA nel 2018 con ben cinque premi: miglior film, miglior regia, miglior attrice, miglior sceneggiatura, ...

