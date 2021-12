Edge | “Credo che Rey Mysterio non sia abbastanza apprezzato”

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 11 dicembre 2021)è apparso al Kurt Angle Show, il podcast della leggenda olimpica della WWE e ha discusso di vari argomenti e ha parlato anche di un suo grande amico, Rey. La Rated R Superstar e Mr.619 sono anche stati un tag team di successo, arrivando anche a vincere i titoli di coppia nel 2002. Le parole di“Reyè molto, ma non è ancora.” ha detto. “sia così perché è stato sempre costante nel suo lavoro, per questo non èal massimo. E non so se lo sarà finché non si sarà ritirato e se ne accorgeranno solo allora, quando Rey non sarà più nello show.che noi colleghi lo apprezziamo più di tutti perché conosciamo il suo lavoro.” “Per il suo stile ...