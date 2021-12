Decode39 | raccontare all’estero l’Italia e le sue strategie

Leggi su ildenaro

(Di sabato 11 dicembre 2021) Progettualità sociale, sostenibile, economica. Ma non solo: quando nasce un nuovo progetto editoriale è bene sottolinearlo e celebrarlo. Soprattutto quando, ed è il caso di(nuovo spin-off di Formiche, testata fondata nel 2004 da Paolo Messa), l’iniziativa in questione ha l’obiettivo dial mondoe le sue manovre geopolitiche e geoeconomiche. E di farlo, direbbero gli anglosassoni, in maniera “unconventional”, non convenzionale, e dunque in lingua araba e inglese. Presentato venerdì 10 dicembre alla Farnesina alla presenza del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio e dal presidente della Fondazione Med-Or ed ex Ministro dell’Interno Marco Minniti, la piattaforma Decode è “rafforzata” dal numero “39”, prefisso telefonico italiano. L’obiettivo del portale, già online da ...