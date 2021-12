Crolla una palazzina nell' Agrigentino | le fiamme dopo l' esplosione causata da una fuga di gas

Una fortee poi il crollo. Un palazzo di quattro piani, in via Galilei, a Ravanusa, in provincia di Agrigento, ètouna violenta deflagrazione probabilmente avvenuta per unadi gas. Almeno cinque i dispersi.

Esplode bombola e crolla una palazzina, si cercano persone. Nell'Agrigentino, i vigili del fuoco stanno spegnendo l'incendio. Esplode una bombola di gas e crolla una palazzina a Ravanusa, nell'Agrigentino. Coinvolte anche le palazzine limitrofe. Crolla una palazzina a Ravanusa, 4 i morti: si cercano altri dispersi. A causare l'esplosione sarebbe stata una fuga di gas.

... in via Trilussa dovepalazzina è crollata ma almeno altre due sono state coinvolte e sarebbero ... Ravanusa, palazzinadopo un'esplosione Sono quindi giunti nella zona dell'esplosione con le ...Tra lorodonna in gravidanza vicina alla data del parto. Cinque le case devastate e diverse le famiglie sfollate. In pochi attimi la strada è stata ricoperta di fiamme e macerie. L'esplosione e i ...Condividi. Sono saliti i morti accertati, mentre proseguono a Ravanusa, nell'Agrigentino, le ricerche dei dispersi nel crollo di almeno 7 palazzine, distrutte da una forte esplosione causata da una in ...E’ di 4 morti, 5 dispersi e due donne estratte vive dalle macerie il bilancio provvisorio delle vittime dell’esplosione avvenuta ieri sera a Ravanusa, in provincia di Agrigento. Secondo quanto riferit ...