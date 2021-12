Cottarelli | «Interspac? Probabilità basse ma ci proviamo»

(Di sabato 11 dicembre 2021) «Stiamo ancora lavorando, come previsto per questo mese, con il nostro business advisor Deloitte, e poi vedremo, ci deve essere la volontà anche della proprietà. È un’operazione molto complicata ovviamente trattandosi di una società molto grande. Quindi rimane bassa lache ci riusciamo però ancora esiste». Lo ha detto l’economista Carlo, presidente di L'articolo

In principio è stato Carlo. L'economista dal cuore nerazzurro ha creato, il piano di azionariato popolare con l'obiettivo di entrare con una quota nel club nerazzurro. Ora è Gianluca Vialli che ha lanciato ...Commenta per primo I tifosi vip dell'Inter diventano ufficialmente soci di, il progetto di azionariato popolare per il club nerazzurro portato avanti dal presidente Carlo. E' quanto appurato da Calcio e Finanza , visionando i documenti ufficiali del 19 ...Il promotore del progetto ammette: "È un'operazione molto complicata ovviamente trattandosi di una società molto grande" ...Gianluca Vialli potrebbe prelevare presto la Sampdoria attraverso una forma di azionariato diffuso. Un'idea simile per certi versi a quella a cui ancora sta lavorando Carlo Cottarelli per entrare nell ...