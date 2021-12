Catania, Jenny uccisa in strada a 27 anni: indagato un uomo. «Aveva una relazione burrascosa con lei» (Di sabato 11 dicembre 2021) C'è un indagato per l'omicidio di Giovanna Cantarero, 27 anni, uccisa ieri sera a Lineri, frazione di Misterbianco con un colpo di pistola poco dopo avere finito il turno di lavoro e... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 11 dicembre 2021) C'è unper l'omicidio di Giovanna Cantarero, 27ieri sera a Lineri, frazione di Misterbianco con un colpo di pistola poco dopo avere finito il turno di lavoro e...

Advertising

impieri_filippo : RT @ilmessaggeroit: #catania, Jenny uccisa in strada a 27 anni: c'è un indagato, il movente sarebbe il femminicidio - ilmessaggeroit : #catania, Jenny uccisa in strada a 27 anni: c'è un indagato, il movente sarebbe il femminicidio - ChiaraEsse1 : #femminicidio in provincia di Catania. La vittima Jenny Cantarero di 27 anni è stata avvicinata da un uomo,presumib… - blogsicilia : #notizie #sicilia Omicidio nel catanese, irreperibile da ieri un ex della vittima - - NewSicilia : #Newsicilia Gli ultimi istanti di vita di #JennyCantarero. La disperazione della madre, la testimone oculare e l'ex… -