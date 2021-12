X Factor 2021, Baltimora è il vincitore. Ascolti in forte calo ma lo show è bellissimo (e ha lanciato i superospiti Maneskin) (Di venerdì 10 dicembre 2021) Contrariamente alla previsioni della vigilia è Baltimora a vincere la quindicesima edizione di “X Factor Italia”, battendo al fotofinish Gianmaria. Al terzo posto i Bengala Fire, mentre al quarto si è classificato Fellow. Il gran finale, all’ultimo voto, è stato scandito dall’esibizioni dei due finalisti Baltimora con il suo inedito “Altro” e Gianmaria con la sua “I Suicidi”. Una bella soddisfazione per Hell Raton che ha vinto per due anni consecutivi, la scorsa edizione con Casadilego. Adesso la palla passa a chi vorrà e dovrà investire sui finalisti del programma perché alle parole, ai sogni, alle promesse, dovrebbero seguire i fatti. COLDPLAY: “AVREMMO VOLUTO CANTARE I Maneskin” Ospiti sul palco i Maneskin che tornano a casa dopo il secondo posto nel 2017, quando sono stati battuti dal tenore pop ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Contrariamente alla previsioni della vigilia èa vincere la quindicesima edizione di “XItalia”, battendo al fotofinish Gianmaria. Al terzo posto i Bengala Fire, mentre al quarto si è classificato Fellow. Il gran finale, all’ultimo voto, è stato scandito dall’esibizioni dei due finalisticon il suo inedito “Altro” e Gianmaria con la sua “I Suicidi”. Una bella soddisfazione per Hell Raton che ha vinto per due anni consecutivi, la scorsa edizione con Casadilego. Adesso la palla passa a chi vorrà e dovrà investire sui finalisti del programma perché alle parole, ai sogni, alle promesse, dovrebbero seguire i fatti. COLDPLAY: “AVREMMO VOLUTO CANTARE I” Ospiti sul palco iche tornano a casa dopo il secondo posto nel 2017, quando sono stati battuti dal tenore pop ...

