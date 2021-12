Venezia: Zanetti, per noi rispetto Allegri è un vanto (Di venerdì 10 dicembre 2021) "Allegri è una persona molto genuina, è onesto, ha rispettato il Venezia. Leggo le sue dichiarazioni come una forma di rispetto per quello che ha visto sul campo. Questo per noi dev'esser un vanto, la Juve non ci sottovaluta, deve farci capire tante cose". Paolo Zanetti ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 10 dicembre 2021) "è una persona molto genuina, è onesto, ha rispettato il. Leggo le sue dichiarazioni come una forma diper quello che ha visto sul campo. Questo per noi dev'esser un, la Juve non ci sottovaluta, deve farci capire tante cose". Paolo...

Advertising

infoitsport : Venezia-Juventus: la conferenza di Zanetti - FGuardiella : News Calcio - Luxgraph : Venezia, Zanetti: 'Con la Juve voglio una squadra aggressiva' - junews24com : Convocati Venezia per la Juve: la lista di Zanetti - - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VENEZIA - Zanetti: 'Le dichiarazioni di Allegri per noi sono un vanto, la Juve non ci sottovaluta' -