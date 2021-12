Sophie Codegoni fa una pesante illazione su Alex e Soleil (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il commento di Sophie Codegoni su Alex e Soleil Nella giornata di ieri è scoppiato un grosso litigio tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Il tutto è partito da una frase che la prima ha detto all’altra: “Tranquilla, sei abbastanza piena di plastica per non smorzare…“. Una frase che ha fatto gelare l’atmosfera nella stanza. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il commento disuNella giornata di ieri è scoppiato un grosso litigio traSorge e. Il tutto è partito da una frase che la prima ha detto all’altra: “Tranquilla, sei abbastanza piena di plastica per non smorzare…“. Una frase che ha fatto gelare l’atmosfera nella stanza. L'articolo proviene da Novella 2000.

