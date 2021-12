PSG, il calciatore non rientra nei piani: a gennaio può partire (Di venerdì 10 dicembre 2021) Mauro Icardi non rientra nei piani del Paris Saint Germain di Mauricio Pochettino e, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, potrebbe partire nella prossima sessione di mercato. IcardiL’attaccante ha fino ad ora collezionato 13 presenze in Ligue One e preferirebbe restare a Parigi fino al termine della stagione. Nel frattempo due club inglesi hanno già chiesto informazioni per Mauro Icardi. Per il centravanti argentino e per il Paris Saint Germain potrebbe essere un gennaio piuttosto movimentato. Leggi su rompipallone (Di venerdì 10 dicembre 2021) Mauro Icardi nonneidel Paris Saint Germain di Mauricio Pochettino e, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, potrebbenella prossima sessione di mercato. IcardiL’attaccante ha fino ad ora collezionato 13 presenze in Ligue One e preferirebbe restare a Parigi fino al termine della stagione. Nel frattempo due club inglesi hanno già chiesto informazioni per Mauro Icardi. Per il centravanti argentino e per il Paris Saint Germain potrebbe essere unpiuttosto movimentato.

