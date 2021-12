Piazza dei Miracoli a Pisa: leggende e curiosità (Di venerdì 10 dicembre 2021) La celebre Piazza dei Miracoli a Pisa nasconde misteri e leggende ancora molto sentite: ecco le più note, dal fantasma di Galilei alle impronte del diavolo. Leggi su ilgiornale (Di venerdì 10 dicembre 2021) La celebredeinasconde misteri eancora molto sentite: ecco le più note, dal fantasma di Galilei alle impronte del diavolo.

Advertising

emergenzavvf : Fino a 27 metri di altezza per rendere omaggio alla #Madonna dell’#Immacolata. Alle prime luci dell'alba la tradizi… - FrancescoLollo1 : Prosegue incessante il programma di #Atreju21. Vi aspettano ancora tre giornate di confronti, dibattiti e approfond… - LuigiBrugnaro : #VENEZIA ?? Il montaggio e le prove sono finite.. oggi alle 18 accenderemo l’albero di Natale in Piazza San Marco ??… - InfinitoIsacco : RT @P_M_1960: @TeresaBellanova L'unione sindacale c'è tant'è che i due più grossi scenderanno in piazza uniti. Chi non scenderà è solo quel… - sebas5150 : RT @comunetn: #10dicembre ?? La magia dei palazzi illuminati in piazza Duomo è uno spettacolo unico, una favola nel centro della nostra citt… -