Pd, asse tra Letta e Zingaretti: "Con Enrico va avanti la strategia unitaria contro le destre" (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nicola Zingaretti, sembra esserci un asse fortissimo con Enrico Letta. Per la prima volta un ex segretario del Pd e il suo successore non si accoltellano: è una notizia? "Il mio unico obiettivo – dice al Foglio il governatore del Lazio – è sempre stato tirare fuori il Pd da uno splendido isolamento suicida che portò alla disfatta del 2018". L'attuale linea dei dem è così riassumibile: toglieteci tutto, ma non Giuseppe Conte. "No, con Enrico va avanti una strategia unitaria per riorganizzare un campo credibile e alternativo alle destre. È tempo dell'unità vera e della solidarietà che significa anche credibilità". Zingaretti mercoledì organizzerà un'agorà lettiana sul Next generation Eu e i giovani.

