Paupisi |  accensione albero di Natale | un momento di ripartenza e speranza 

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl 7 dicembre sera la centralissima piazza don Tommaso Boscaino si è illuminata diperché c’è stata l’accensione dell’dialto 11 metri. Un evento tradizionale che ormai dal 2016 è un appuntamento fisso del periodo natalizio nel piccolo comune del Sannio. La manifestazione è stata organizzata dall’Associazione Pro Loco in collaborazione con il Comune di. Nonostante il freddo tanti cittadini hanno sfidato le temperature gelide per raggiungere la piazza ed assistere alla cerimonia di accensione dell’dicon lo spettacolo di fuochi piromusicali. Ovviamente non poteva mancare anche l’attesissimo Babbo, vero protagonista del pomeriggio che ha incontrato i bambini, ricevuto le loro letterine e ...