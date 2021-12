Patrick Zaki, il prezzo della libertà: «Sul caso Regeni l’Egitto non concederà nulla» (Di venerdì 10 dicembre 2021) La notizia delle liberazione di Patrick Zaki non porta con sé solo gioia. Molti osservatori, infatti, mettono il relazione il passo compiuto dal Cairo con la «libertà cautelare» dello studente egiziano con il processo per l’omicidio di Giulio Regeni, nel quale sono imputati quattro funzionari dei servizi segreti egiziani. Il timore è che la scarcerazione dell’uno possa rappresentare una sorta di contropartita per la reticenza sulla morte dell’altro. E che, nella difficile partita diplomatica che si gioca intorno alla sorte dei due giovani, l’Italia e lo stesso Zaki debbano anche pagare un prezzo del silenzio rispetto alle accuse e alle modalità della detenzione del ragazzo. Il prezzo del silenzio per la liberazione di Patrick ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 10 dicembre 2021) La notizia delle liberazione dinon porta con sé solo gioia. Molti osservatori, infatti, mettono il relazione il passo compiuto dal Cairo con la «cautelare» dello studente egiziano con il processo per l’omicidio di Giulio, nel quale sono imputati quattro funzionari dei servizi segreti egiziani. Il timore è che la scarcerazione dell’uno possa rappresentare una sorta di contropartita per la reticenza sulla morte dell’altro. E che, nella difficile partita diplomatica che si gioca intorno alla sorte dei due giovani, l’Italia e lo stessodebbano anche pagare undel silenzio rispetto alle accuse e alle modalitàdetenzione del ragazzo. Ildel silenzio per la liberazione di...

Advertising

robertosaviano : Rilasciato! È stato importante non distogliere l’attenzione. #Zaki è stato scarcerato ma non cadono le accuse a suo… - amnestyitalia : Patrick Zaki è stato rilasciato. #FreePatrickZaki - amnestyitalia : Caro Patrick, ci siamo stati fino ad oggi e continueremo a starti vicino fino a quando non cadranno tutte le accuse… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Mattarella: “Lietissimi che Patrick Zaki sia tornato in libertà. Dinamismo del mondo non può avere confini e deve esse… - romi_andrio : RT @Avvenire_Nei: Quanto vale leggere e scrivere in cella. La resistenza di Patrick Zaki -