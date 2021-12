Parla Armando Spataro: "Inaccettabile che un giudice sia anche politico. I partiti non dovrebbero candidarli" (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma. Armando Spataro, da ex, ha mai desiderato una candidatura? L’ha cercata? Le è mai stata offerta? “Non l’ho mai desiderata, non l’ho cercata, non mi è mai stata offerta”. Se le fosse stata offerta quale sarebbe stata la sua risposta? “Avrei ringraziato e risposto di no”. Per quale ragione? “Perché è un altro mestiere, una funzione alta ma non è la mia”. La sua è stata quella di ex procuratore della Repubblica a Torino, sostituto e aggiunto a Milano, ed è stato membro del Csm, l’organo che in questi giorni ha “dovuto” autorizzare il ritorno in magistratura di Catello Maresca, giudice a Campobasso e nello stesso tempo consigliere comunale a Napoli, dopo essere anche stato candidato sindaco. E’ un fenomeno che per la ministra Cartabia “non deve mai più ripetersi”. Lei perché si sarebbe sentito fuori posto? “Perché ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma., da ex, ha mai desiderato una candidatura? L’ha cercata? Le è mai stata offerta? “Non l’ho mai desiderata, non l’ho cercata, non mi è mai stata offerta”. Se le fosse stata offerta quale sarebbe stata la sua risposta? “Avrei ringraziato e risposto di no”. Per quale ragione? “Perché è un altro mestiere, una funzione alta ma non è la mia”. La sua è stata quella di ex procuratore della Repubblica a Torino, sostituto e aggiunto a Milano, ed è stato membro del Csm, l’organo che in questi giorni ha “dovuto” autorizzare il ritorno in magistratura di Catello Maresca,a Campobasso e nello stesso tempo consigliere comunale a Napoli, dopo esserestato candidato sindaco. E’ un fenomeno che per la ministra Cartabia “non deve mai più ripetersi”. Lei perché si sarebbe sentito fuori posto? “Perché ...

