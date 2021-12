Omicidio Angeletti | chi è Claudio Cesaris | il principale sospettato

Leggi su ck12

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Proseguono le indagini relative all’del docente universitario Dario. Secondo gli investigatori, l’assassinio del biologo sarebbe legato a motivi di gelosia. Al momento è stato fermato, tecnico di laboratorio,di aver sparato adè stato fermato ed interrogato in quantodi aver ucciso il docente universitario Dario: il suo cadavere è stato trovato privo di vita martedì 7 dicembre all’interno della sua auto, nelle vicinanze del parco Saline di Tarquinia (nella zona in cui si trova il laboratorio di ecologia ed il centro ittiologico sperimentale dovelavorava in quanto biologo). Dario ...