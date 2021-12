Nintendo Switch Online: in arrivo il classico per N64, Banjo-Kazooie (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il contagocce della Grande N accelera un po’ il passo: il prossimo titolo N64 in arrivo per Nintendo Switch Online è Banjo-Kazooie Gli iscritti paganti a Nintendo Switch Online troveranno oggi un nuovo gioco per N64 sotto il loro albero, ma l’arrivo di Banjo-Kazooie previsto a breve ha messo il gioco di ruolo in secondo piano. La pubblicazione in solitaria di Paper Mario, ora disponibile, ha lasciato un prevedibile retrogusto amaro sul palato di chi si aspettava un ritmo di ripubblicazione degno del rincaro sul costo di abbonamento, ed è evidente che con il suo tweet la Grande N abbia voluto correre ai ripari. E l’attesa non sarà nemmeno proibitiva come la celerità nel riproporre i ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il contagocce della Grande N accelera un po’ il passo: il prossimo titolo N64 inperGli iscritti paganti atroveranno oggi un nuovo gioco per N64 sotto il loro albero, ma l’diprevisto a breve ha messo il gioco di ruolo in secondo piano. La pubblicazione in solitaria di Paper Mario, ora disponibile, ha lasciato un prevedibile retrogusto amaro sul palato di chi si aspettava un ritmo di ripubblicazione degno del rincaro sul costo di abbonamento, ed è evidente che con il suo tweet la Grande N abbia voluto correre ai ripari. E l’attesa non sarà nemmeno proibitiva come la celerità nel riproporre i ...

