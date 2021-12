Muore a 32 anni per una miocardite fulminante dovuta al Covid: la triste storia di una hostess non vaccinata (Di venerdì 10 dicembre 2021) Una storia tristissima che dimostra una volta di più quanto questo maledetto virus sia ancora insidioso e in grado ai uccidere anche persone giovani e senza problemi di salute. È morta all'ospedale ... Leggi su globalist (Di venerdì 10 dicembre 2021) Unatristissima che dimostra una volta di più quanto questo maledetto virus sia ancora insidioso e in grado ai uccidere anche persone giovani e senza problemi di salute. È morta all'ospedale ...

