Miriana Trevisan si dichiara a Biagio D’Anelli | ma c’è una cosa non detta

(Di venerdì 10 dicembre 2021)sembrerebbe essere sempre più interessata aed in questi giorni più volte si sono stuzzicati. Ieri sera, tra una battuta e l’altra, la gieffina si è anche sbilanciata confessando adi provare un’attrazione nei suoi confronti. “Dentro questa bolla può succedere, a me è successo e una persona si è innamorata di me” ha detto riferendosi a Nicola Pisu. “Con Nicola c’era una semplice attrazione fisica, con tec’è un po’ di più a livello mentale”. Immediata la risposta del gieffino: “E quindi a che punto siamo?”. “Che ti amo, ma tu mi rifiuti!”, la risposta (ironica?) di. Sta quindi per nascere un flirt fra...

Advertising

infoitcultura : Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan contro Soleil Sorge: 'Lei mente spudoratamente' - infoitcultura : GF Vip, Miriana Trevisan in crisi: “Questi meccanismi falsi non li sopporto” - infoitcultura : 'È ora di sbranarla': Miriana Trevisan attacco isterico, guerra totale - infoitcultura : GF Vip, Miriana Trevisan confessa tutto: “Soleil è malata” | Cala il gelo - Anna_7_stellare : RT @sondagg_gfvip: E anche qua Miriana Trevisan c'aveva visto lungo #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Miriana Trevisan

Alcune delle donne della Casa si sono schierate con l'ex tronista di Uomini e Donne, da Valeria Marini passando per Francesca Cipriani, Carmen Russo e. Maria Monsè, invece, ha ...Valeria Marini più di tutte, ma anche Francesca Cipriani e Carmen Russo , oltre aper fare alcuni nomi. Al contrario Maria Monsè invece è corsa ad avvisare Soleil del fatto che nella ...Le dichiarazioni scottanti di Miriana Trevisan su Soleil Sorge. Non è un mistero che Miriana Trevisan e Soleil Sorge non vadano d’accordo. Miriana Trevisan fa delle confessioni molto forti su Soleil S ...Il gesto di quest’ultima però poco è piaciuto a Miriana Trevisan, che piangendo nella sauna della casa del Grande Fratello Vip si è sfogata con Giucas Casella:. “Lo consola? Lo ha massacrato per mesi… ...