Lo zio dei fratelli Bianchi arrestato per reati di droga | dovrà scontare 5 anni di carcere

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Vito, zio di Marco e Gabriele, è statodai carabinieri della compagnia di Colleferro. Il parente dei duearrestati e ora sotto processo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte si trovava già agli arresti domiciliari. Ora verrà trasferito in un penitenziario a causa di un ordine di carcerazione del Tribunale di Velletri per un cumulo di pene perrelativi agli stupefacenti.di reclusione. L’uomo, secondo quanto scrive l’agenzia di stampa Ansa, è statonel 2008 e poi nel 2019 in due circostanze perdi. Il Tribunale ha respinto una sua istanza per i servizi sociali e ha rideterminato la pena. Ad arrestarlo i carabinieri ...

Vito Bianchi,di Marco e Gabriele Bianchi, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Colleferro. Il parentedue fratelli arrestati e ora sotto processo per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte si ...Tre ore e venti minuti per raccontare la sua versionefatti . Per la prima volta pubblicamente. ...corso del processo in cui è imputato per omicidio volontario e occultamento del cadavere dello...di Beatrice Raspa Sul mistero della fonderia di Marcheno, dove l’8 ottobre 2015 sparì Mario Bozzoli, parola ai testi della difesa. Sotto processo, per omicidio premeditato e occultamento di cadavere d ...La deposizione dell’unico imputato per la morte dello zio è durata oltre tre ore: «Io l’ho ucciso? Non scherziamo» ...