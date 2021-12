Libri: una copia di Harry Potter venduta al prezzo record di 471mila dollari (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dallas, 10 dic. - (Adnkronos) - Una rara edizione del primo volume della saga di Harry Potter ha raggiunto un prezzo record in un'asta negli Stati Uniti. Una copia della prima tiratura di "Harry Potter e la pietra filosofale" di J.K. Rowling, stampata in Gran Bretagna nel 1997, è stata venduta per 471.000 dollari (poco più di 417.000 euro), ha annunciato Heritage Auctions di Dallas. Questo è stato il prezzo più alto mai pagato al mondo per un libro di "Harry Potter" e un record assoluto per un'opera di narrativa pubblicata nel XX secolo, ha precisato la casa d'aste che ha sede nel Texas. Diversi offerenti all'asta hanno fatto salire rapidamente il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dallas, 10 dic. - (Adnkronos) - Una rara edizione del primo volume della saga diha raggiunto unin un'asta negli Stati Uniti. Unadella prima tiratura di "e la pietra filosofale" di J.K. Rowling, stampata in Gran Bretagna nel 1997, è stataper 471.000(poco più di 417.000 euro), ha annunciato Heritage Auctions di Dallas. Questo è stato ilpiù alto mai pagato al mondo per un libro di "" e unassoluto per un'opera di narrativa pubblicata nel XX secolo, ha precisato la casa d'aste che ha sede nel Texas. Diversi offerenti all'asta hanno fatto salire rapidamente il ...

Advertising

dariofrance : A #Torpignattara per l’apertura della #BibliotecaDelgado. Una iniziativa bellissima dei ragazzi di @lacitta_ideale… - ElenarussoTW : Tra una nuvola di #libri - team_world : ... e non è finita qui! Condividi la tua frase preferita di My Policeman tra quelle che trovi nell'articolo, aggiun… - TV7Benevento : Libri: una copia di Harry Potter venduta al prezzo record di 471mila dollari... - umafeminita : RT @NadiaCavalera: Mi spiace doverti dire che ora i libri sono considerati una specie in via di estinzione. Per libri, intendo anche le con… -