“La Fazenda”, Dayane Mello sminuisce lo stupro: si fa strada una terribile ipotesi (Di venerdì 10 dicembre 2021) Da qualche giorno, Dayane Mello è stata eliminata da La Fazenda. Dopo diversi mesi all’interno del reality brasiliano, la ragazza ha finalmente potuto dire la sua riguardo le presunte violenze sessuali subite. Per mesi, non a caso, si era parlato di una situazione insostenibile per lei che, a causa di una penale molto alta, non poteva abbandonare. Uscita finalmente dal reality, Dayane ha sorpreso tutti sostenendo che la violenza subita non sarebbe stata grave. Caos GF Vip, un autore bestemmia in diretta Ancora una gaffe per la regia del Grande Fratello Vip 6, che involontariamente ha lasciato un microfono aperto La Fazenda: Dayane Mello esce allo scoperto Per ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 10 dicembre 2021) Da qualche giorno,è stata eliminata da La. Dopo diversi mesi all’interno del reality brasiliano, la ragazza ha finalmente potuto dire la sua riguardo le presunte violenze sessuali subite. Per mesi, non a caso, si era parlato di una situazione insostenibile per lei che, a causa di una penale molto alta, non poteva abbandonare. Uscita finalmente dal reality,ha sorpreso tutti sostenendo che la violenza subita non sarebbe stata grave. Caos GF Vip, un autore bestemmia in diretta Ancora una gaffe per la regia del Grande Fratello Vip 6, che involontariamente ha lasciato un microfono aperto Laesce allo scoperto Per ...

