Il derby della Lanterna è della Sampdoria | battuto il Genoa 3-1

(Di venerdì 10 dicembre 2021) AGI - Lavince il3-1 e mette seriamente nei guai il. A Marassi decidono la doppietta di Gabbiadini e la rete di Caputo, che permettono ai blucerchiati di salire a 18 punti costringendo invece i rossoblù a restare fermi a quota 10 in penultima posizione. Si complica sempre di più la situazionesquadra di Shevchenko, che dal suo arrivo ha ottenuto solo un punto in cinque gare segnando un solo gol, quello di stasera firmato inutilmente dal rientrante Destro. Pronti via e i blucerchiati la sbloccano dopo appena sette giri di orologio grazie al colpo di testa di Gabbiadini, che si avvita sul cross di Candreva sorprendendo Sirigu per il gol dell'1-0. Il Grifone non dà mai la sensazione di reagire con ...

SerieA : Il Derby della Lanterna è ????????? La @sampdoria vince contro il @GenoaCFC , la partita termina: 1??-3??! ??… - DiMarzio : #GenoaSampdoria, le scelte di Shevchenko e D'Aversa per il derby della Lanterna

GENOVA - Dopo i difficili giorni legati all'arresto del dimissionario presidente Ferrero , la Sampdoria ritrova il sorriso nelLanterna . Reduce da due ko di fila la squadra di D'Aversa , trascinata da un super Gabbiadini ( doppietta ) vince 3 - 1 travolgendo un Genoa sempre più in crisi e a secco di vittorie ...L'attaccanteSampdoria, in occasione delLanterna di questa sera, ha messo a segno il quinto gol in carriera contro il Genoa. Dopo essere rimasto a secco nella scorsa stagione, ...Minuto 66.10 del derby di Genova: Gabbiadini scaraventa la palla in rete con un bel piattone. ZERO a TRE per i ragazzi di D’Aversa. Derby stravinto. Ma l’arbitro, dopo qualche ...Nel momento più buio della storia societaria, la Sampdoria riaccende la luce. Almeno sul campo, dove la squadra di D’Aversa castiga i cugini del Genoa con un netto 3-1. Il derby ...