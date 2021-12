Il Benevento va di corsa | Ternana battuta | quarto successo di fila per la Strega

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiTerni – Basta un tempo alper calare il poker di successi. La compagine giallorossa centra ildiandandosi a prendere l’intera posta in palio sul campo della. Unfirmato Gianluca Lapadula al “Libero Liberati”. Il bomber dellamette a segno la doppietta decisiva che manda al tappeto le fere di Lucarelli, permettendo alla formazione di Caserta di agganciare momentaneamente il Lecce in seconda posizione. Una vittoria meritata per il, nonostante un secondo tempo di contenimento, lasciando il pallino del gioco agli umbri. Alla fine contavano i tre punti e quelli i sanniti li hanno conquistati, in vista di una settimana che li porterà a giocare a Firenze, in Coppa ...