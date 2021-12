I 3 migliori token degli exchange decentralizzati da acquistare il 10 dicembre | UNI | XLM e LRC

Leggi su coinlist.me

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Glistanno diventando sempre più popolari. Sapere in qualiinvestire in anticipo potrebbe portarvi enormi guadagni. Uniswap, Stellar e Loopring sono iche meritano la vostra attenzione il 10. Uniswap è uno dei più grandi scambiin circolazione, utilizzato per scambiare criptovalute. Funziona sulla blockchain di Ethereum e UNI ne è ildi criptovaluta nativo. Stellar è una rete che funge da scambio decentralizzato e distribuito che consente di scambiare e convertire risorse. IlXLM è il suonativo. Loopring è un protocollo di scambio open source, verificato e non detentivo. LRC è unERC-20 nativo del protocollo. Conviene ...