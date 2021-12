Giuseppe Cruciani incontenibile, sfuriata clamorosa in studio: “Ti sei operato alla prostata?” (VIDEO) (Di venerdì 10 dicembre 2021) Giuseppe Cruciani colpisce ancora: il direttore del programma radiofonico “La zanzara” non le manda a dire nello studio di “Dritto e Rovescio”. Giuseppe Cruciani e Pietro Senaldi (fonte mediasetplay)Lo scatenato conduttore e ideatore de “La zanzara” Giuseppe Cruciani è noto per seminare zizzania ovunque vada. E’ inoltre ospite assiduo di programmi come “Dritto e Rovescio“, trasmissione di Rete 4 presentata da Paolo Del Debbio ogni giovedì. Nell’ultima puntata, prima dello stacco natalizio, Del Debbio ha introdotto come di consueto Cruciani in studio, e mettendolo a confronto con Pietro Senaldi. L’argomento, come prevedibile, non poteva che essere il Super Green-Pass, entrato in vigore dal 6 dicembre scorso. LEGGI ... Leggi su specialmag (Di venerdì 10 dicembre 2021)colpisce ancora: il direttore del programma radiofonico “La zanzara” non le manda a dire nellodi “Dritto e Rovescio”.e Pietro Senaldi (fonte mediasetplay)Lo scatenato conduttore e ideatore de “La zanzara”è noto per seminare zizzania ovunque vada. E’ inoltre ospite assiduo di programmi come “Dritto e Rovescio“, trasmissione di Rete 4 presentata da Paolo Del Debbio ogni giovedì. Nell’ultima puntata, prima dello stacco natalizio, Del Debbio ha introdotto come di consuetoin, e mettendolo a confronto con Pietro Senaldi. L’argomento, come prevedibile, non poteva che essere il Super Green-Pass, entrato in vigore dal 6 dicembre scorso. LEGGI ...

Advertising

ParliamoDiNews : Dritto e rovescio, Giuseppe Cruciani processato per Mauro da Mantova e i no vax: `Lei è pericoloso` – Libero Quotid… - emilio19001 : RT @tempoweb: Choc a La Zanzara, Mauro da Mantova gravissimo: 'Pare sia Covid...' #novax #vaccino #cruciani. iltempoquotidiano https://t.c… - tempoweb : Choc a La Zanzara, Mauro da Mantova gravissimo: 'Pare sia Covid...' #novax #vaccino #cruciani. iltempoquotidiano… - Pierluigibac : @Drittorovescio_ Che Giuseppe Cruciani sia vaccinato o meno, non è importante e non interessa a nessuno ! Quello c… - Ilsuperbo89 : Tra Senaldi e Cruciani non c'è proprio paragone. Di che parliamo. Giuseppe Number 1. #DrittoeRovescio -