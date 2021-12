Gf Vip, puntata stasera: arriva Kekko dei Modà; due (pessime) sorprese per i vip (Di venerdì 10 dicembre 2021) stasera, venerdì 10 dicembre, in prima serata su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo... Leggi su europa.today (Di venerdì 10 dicembre 2021), venerdì 10 dicembre, in prima serata su Canale 5 una nuovadel Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo...

GrandeFratello : Un accesissimo scontro ha letteralmente spaccato in due la Casa e la tensione tra i nostri Vip ha raggiunto picchi… - ParliamoDiNews : Grande fratello vip 6, anticipazioni puntata 10 dicembre 2021 | News #fratello #anticipazioni #puntata #dicembre… - chattiva : #gfvip per vivacizzare l'ambiente e far felici le saffiche,entrerà Eva Grimaldi ?? prevedo Irma Battaglia in ogni pu… - Novella_2000 : Clarissa Selassié racconta la sua versione dei fatti sul malore di Nicola durante l’ultima puntata del #GFVip - lyllalara : RT @GrandeFratello: Un accesissimo scontro ha letteralmente spaccato in due la Casa e la tensione tra i nostri Vip ha raggiunto picchi alti… -