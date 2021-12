Gf Vip 2021, la produzione fa delle importanti restrizioni in vista del prolungamento del programma (Di venerdì 10 dicembre 2021) Manila Nazzaro e Jessica Selassie hanno sconvolto il pubblico del Grande Fratello Vip facendo un’ importante rivelazione. La produzione ha vietato ai concorrenti di parlare con le famiglie per concordare un eventuale prolungamento della loro permanenza nella casa. Gli autori , da ciò che emerso nella chiacchierata tra le due vip, chiameranno loro i famigliari e comunicheranno il responso. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, un attore di Skam Italia interpreterà Manuel Bortuzzo nel suo film Il film autobiografico del nuotatore verrà trasmesso tra qualche mese su Rai 1 ed è stato reso noto chi interpreterà la parte di Bortuzzo GF Vip, un attore di Skam Italia interpreterà Manuel Bortuzzo nel suo film Il film autobiografico del nuotatore ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 10 dicembre 2021) Manila Nazzaro e Jessica Selassie hanno sconvolto il pubblico del Grande Fratello Vip facendo un’ importante rivelazione. Laha vietato ai concorrenti di parlare con le famiglie per concordare un eventualedella loro permanenza nella casa. Gli autori , da ciò che emerso nella chiacchierata tra le due vip, chiameranno loro i famigliari e comunicheranno il responso. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, un attore di Skam Italia interpreterà Manuel Bortuzzo nel suo film Il film autobiografico del nuotatore verrà trasmesso tra qualche mese su Rai 1 ed è stato reso noto chi interpreterà la parte di Bortuzzo GF Vip, un attore di Skam Italia interpreterà Manuel Bortuzzo nel suo film Il film autobiografico del nuotatore ...

