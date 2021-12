F1 | Esteban Ocon | “Sia io che Alonso siamo in top 10 | è questo l’obiettivo per domani”

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Un sorprendenteha concluso la seconda sessione di prove libere per l’ultimo Gran Premio della stagione, ad Abu Dhabi, al secondo posto, con il tempo di 1:24.034. Alle spalle di Lewis Hamilton, che chiude davanti a tutti, c’è dunque il francese della Alpine, precisamente con un distacco di +0.343. Terzo tempo per Valtteri Bottas, quarto Max Verstappen. Al termine della sessione,è soddisfatto del suo risultato; tuttavia, trattandosi appena delle FP2, la concentrazione è tutta per le qualifiche di: “Sia io che Fernandoin top 10, è un grandissimo risultato: èper le qualifiche di. Devo dire che è sempre piacevole chiudere in una posizione così alta, ma dobbiamo essere realistici e consapevoli del duro lavoro che ci ...

CLASSIFICA COMBINATA PROVE LIBERE 1 - 2 GP ABU DHABI F1 2021 1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:23.691 26 2 31ALPINE RENAULT 1:24.034 +0.343s 29 3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:24.083 +0.392s 29 4 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:24.332 +0.641s 25 5 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA ...Il primo degli inseguitori in classifica non è però Max Verstappen, solo 4° a 641 millesimi dalla vetta , ma un sorprendentealla guida dell'Alpine con 343 millesimi di distacco dal crono di Hamilton. Il francese ex Racing Point ha preceduto addirittura la seconda Mercedes di Valtteri Bottas , 3° a 392 ...Un sorprendente Esteban Ocon ha concluso la seconda sessione di prove libere per l'ultimo Gran Premio della stagione, ad Abu Dhabi, al secondo posto, con il tempo di 1:24.034. Alle spalle di Lewis Ham ...Lewis Hamilton ha firmato il miglior tempo assoluto nelle prove libere 1-2 del GP di Abu Dhabi 2021, penultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Yas Marina. Il sette volte Campione ...