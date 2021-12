Entro il 2035 stop alla vendita di automobili con motore a combustione interna

(Di venerdì 10 dicembre 2021) L’Italia recepisce una delle indicazioni contenute nel pacchetto per il clima della Commissione europea:14 anni dovrà concludersi il phase out – l’eliminazione progressiva – delladi auto nuove con. Ad annunciarlo è una nota del Mite, il ministero della Transizione ecologica. Dalin avanti, in Italia, potranno essere prodotte e commercializzate solo auto nuove mosse da motori elettrici o a idrogeno. La decisione è stata assunta al termine della quarta riunione del comitato interministeriale per la Transizione ecologica del quale, oltre al Mite, fanno parte il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile e il ministero dello Sviluppo economico. Se la data fissata sul calendario per le nuove auto a...

