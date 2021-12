Dream, l’App che ci permette di comprendere l’IA generando artwork da semplici parole (Di venerdì 10 dicembre 2021) L’intelligenza artificiale fa un deciso passo in avanti e diventa… un pittore. Si chiama Dream ed è un’app che, sfruttando l’IA, permette agli utenti di generare artwork semplicemente inserendo delle parole chiave specifiche. Dream, l’App intelligente che dipinge artwork – 07122021 www.computermagazine.itArte e scienza – in questo caso scienza legata all’Intelligenza Artificiale – si uniscono, dando vita a qualcosa di mai visto prima. O meglio, qualcosa che, da qui in avanti, vedremo sempre più spesso. Un’app gratuita permetterebbe, sfruttando proprio l’intelligenza artificiale, di creare artwork partendo da una parola chiave. Qualcosa di inimmaginabile solo fino a qualche anno fa, una realtà deliziosa per chi la ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) L’intelligenza artificiale fa un deciso passo in avanti e diventa… un pittore. Si chiamaed è un’app che, sfruttandoagli utenti di generaresemplicemente inserendo dellechiave specifiche.intelligente che dipinge– 07122021 www.computermagazine.itArte e scienza – in questo caso scienza legata all’Intelligenza Artificiale – si uniscono, dando vita a qualcosa di mai visto prima. O meglio, qualcosa che, da qui in avanti, vedremo sempre più spesso. Un’app gratuitarebbe, sfruttando proprio l’intelligenza artificiale, di crearepartendo da una parola chiave. Qualcosa di inimmaginabile solo fino a qualche anno fa, una realtà deliziosa per chi la ...

