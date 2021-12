“Doveva essere ceduto…”: Juve, Allegri stravolge tutto e prepara il rinnovo (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dalla possibile cessione al rinnovo: Allegri spinge per la conferma di uno dei giocatori che sarà al centro del futuro della Juventus. Mentre si avvicina al giro di boa stagionale, la Juventus cerca di capire quale sarà il futuro a breve e anche a medio-lungo termine. I primi mesi dell’Allegri-bis non sono stati semplici, ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dalla possibile cessione alspinge per la conferma di uno dei giocatori che sarà al centro del futuro dellantus. Mentre si avvicina al giro di boa stagionale, lantus cerca di capire quale sarà il futuro a breve e anche a medio-lungo termine. I primi mesi dell’-bis non sono stati semplici, ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ignaziocorrao : Incredibile, ma vero: la legge sui #dirittiumani scompare dai piani della #Commissione, che rinvia tempo indetermin… - AdornatoAntonio : RT @ilRomanistaweb: ?? GODØ ?? Acquista la tua copia a 1€ ?? - cometarossa1 : @MediasetTgcom24 Ma solo adesso?? Chi paga per questa incredibile inefficienza?? Doveva essere previsto fin dall'inizio - dr3w_94_ : RT @haroldischarmer: comunque Rai io il bacio tagliato te lo posso pure perdonare ma la scena del coming out con la mamma non te lo perdone… - emanuelelandi5 : @MaxTomorrow @franborgonovo Lui in maniera educata doveva ricordare perché ella è in politica e che qualità ha dimo… -

Ultime Notizie dalla rete : Doveva essere Imu 2021, novità dell'ultima ora sul saldo del 16 dicembre! Stando a quanto riporta l' Uil , mediamente per una seconda casa collocata in provincia sarà necessario pagare 1.070 euro, la cui metà doveva essere versata a giugno. In grandi città come Roma la ...

Moggi sicuro: 'Mi dispiace per la Juve, ma...' 'La Juventus che ha superato il turno di Champions vuol dire che ha fatto bene quello che doveva fare, ed essere prima del girone sicuramente aumenta l'autostima'. Lo ha detto l'ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi all 'Adnkronos . Moggi parla della Juve in Champions 'Di ...

Doveva essere in quarantena, sorpreso per strada dai carabinieri TrevisoToday Stando a quanto riporta l' Uil , mediamente per una seconda casa collocata in provincia sarà necessario pagare 1.070 euro, la cui metàversata a giugno. In grandi città come Roma la ...'La Juventus che ha superato il turno di Champions vuol dire che ha fatto bene quello chefare, edprima del girone sicuramente aumenta l'autostima'. Lo ha detto l'ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi all 'Adnkronos . Moggi parla della Juve in Champions 'Di ...