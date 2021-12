Caporalato: Meloni, ‘Lamorgese riferisca immediatamente in Parlamento’ (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dic (Adnkronos) – “Il Capo dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione ha rassegnato le sue dimissioni a seguito delle indagini che vedono coinvolta la moglie con l’accusa di Caporalato. In attesa che la giustizia faccia il suo corso, chiediamo a Luciana Lamorgese di riferire immediatamente in Aula. Il Viminale vacilla sempre di più anche a causa di un Ministro che, ogni giorno che passa, dimostra la sua totale inadeguatezza”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dic (Adnkronos) – “Il Capo dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione ha rassegnato le sue dimissioni a seguito delle indagini che vedono coinvolta la moglie con l’accusa di. In attesa che la giustizia faccia il suo corso, chiediamo a Luciana Lamorgese di riferirein Aula. Il Viminale vacilla sempre di più anche a causa di un Ministro che, ogni giorno che passa, dimostra la sua totale inadeguatezza”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

