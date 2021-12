Vaccini: Ema, possibile ok a Novavax entro fine anno (Di giovedì 9 dicembre 2021) L'Agenzia europea del farmaco (Ema) potrebbe concludere la valutazione per la commercializzazione del vaccino anti - Covid di Novavax, Nuvaxovid, "prima della fine dell'anno". Lo riferisce la stessa ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 dicembre 2021) L'Agenzia europea del farmaco (Ema) potrebbe concludere la valutazione per la commercializzazione del vaccino anti - Covid di, Nuvaxovid, "prima delladell'". Lo riferisce la stessa ...

