Toghe e politica | la stretta sulle porte girevoli | incompatibilità tra funzioni giudiziarie e cariche elettive Ecco la bozza della riforma

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Divieto di fare i magistrati e ricoprire allo stesso tempo incarichi elettivi o politici. Divieto di candidarsi nel territorio dove si è lavorato negli ultimi tre anni, con l’obbligo di rientrare in un distretto diverso (senza poter svolgere lepiù delicate) e restarci almeno cinque anni. Obbligo di aspettativa non retribuita già all’atto di accettazionecandidatura, con diritto alla conservazione del posto e computo dell’anzianità a soli fini pensionistici.le misure contro letrache la ministra Marta Cartabia ha presentato ai partiti all’indomani del “caso Maresca“, il rientro in magistratura – dopo la corsa fallita a sindaco di Napoli – dell’ex pm antimafia, che sarà in contemporanea giudice di Corte d’Appello a ...

...identitario venne riempito con una tattica movimentista che collocava la Quercia vicino alle... il giustizialismo del Pds si può misurare nel rigetto di ogni soluzionea Tangentopoli. La ...Inoltre i magistrati che scelgono lanon potranno candidarsi nel collegio , in cui è compreso in tutto o in parte l'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio negli ultimi tre anni. ..."Opportuno anche fare rientrare tutti gli oltre 200 magistrati (ordinari ed amministrativi) sparsi per i vari uffici giudiziari: un centinaio soltanto al Ministero della Giustizia" ...“Riaprire istituzionalmente il dibattito con le autorità competenti” per arrivare allo stop delle porte girevoli tra politica e magistratura. Il caso di Catello Maresca rilancia l’attualità e la neces ...