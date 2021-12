Ternana vs Benevento: pronostico e possibili formazioni (Di giovedì 9 dicembre 2021) Venerdì 10 dicembre alle ore 20.30 allo stadio Liberati di Terni si affrontano Ternana vs Benevento. La Ternana esce dal pareggio in Ciociaria, la Strega invece sembra aver ritrovato il ritmo di marcia per agguantare la vetta con tre risultati utili di fila. Ternana vs Benevento: da dove iniziamo Ternana Il bilancio nei precedenti è leggermente a favore dei rossoverdi, visto che in 10 gare ufficiali sono arrivate 4 vittorie, a fronte di 4 pareggi e 2 successi di giallorossi. La Ternana è terza nelle classifiche di rendimento. Da metà settembre in poi con 22 punti, dietro a Lecce (29) e Benevento (24) ma davanti a Brescia e Perugia, ferme a 21 o addirittura al Pisa, che si trova a 20. I rossoverdi sono in serie positiva da 5 partite. In casa ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 9 dicembre 2021) Venerdì 10 dicembre alle ore 20.30 allo stadio Liberati di Terni si affrontanovs. Laesce dal pareggio in Ciociaria, la Strega invece sembra aver ritrovato il ritmo di marcia per agguantare la vetta con tre risultati utili di fila.vs: da dove iniziamoIl bilancio nei precedenti è leggermente a favore dei rossoverdi, visto che in 10 gare ufficiali sono arrivate 4 vittorie, a fronte di 4 pareggi e 2 successi di giallorossi. Laè terza nelle classifiche di rendimento. Da metà settembre in poi con 22 punti, dietro a Lecce (29) e(24) ma davanti a Brescia e Perugia, ferme a 21 o addirittura al Pisa, che si trova a 20. I rossoverdi sono in serie positiva da 5 partite. In casa ...

