Short track | cancellati i Quattro Continenti a Salt Lake City

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Il calendario 2022 dellocontinua a subire cancellazioni. Dopo gli Europei di Dresda, stessa fine anche per i “” in programma adal 14 al 16 Gennaio. A seguito della nuova emergenza per la variante Omicron del Covid-19, l’ISU e la federazione americana hanno deciso per la cancellazione dell’evento. Proprio per l’internazionalità della competizione era complicato per molti atleti arrivare in America e rispettare i vari protocolli sanitari, con anche possibili quarantene prima e dopo l’evento. Per lo, dunque, il primo vero appuntamento del 2022 saranno le Olimpiadi di Pechino. In questi ultimi mesi si sono svolte regolarmente letappe di Coppa del Mondo, ...