Monte di Procida | una 23enne si lancia dalla finestra per sfuggire allo zio che minacciava sorella e nipoti

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Una feroce violenza nei confronti dei familiari, suoi vicini di casa. Un uomo di 53 anni didiè stato fermato da carabinieri dopo aver aggredito lae i suoiche abitano al piano inferiore. E pera quella follia, una– nipote dell’uomo – si èta, ferendosi. E l’uomo, non contento, ha proseguito nel suo delirio attaccando, colpendo e ferendo anche due militari intervenuti all’interno di quella palazzina di via Cappella.di, siperalla violenza dello zio L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per stalking e atti persecutori, ...

Momenti di terrore quelli vissuti la notte scorsa da una famiglia didinel Napoletano per l' aggressione dello zio che ha spinto una ragazza a lanciarsi dalla finestra per scappare, mentre il fratello bloccava la porta cercando di tenerlo fuori. L'uomo ...... al punto tale che la nipote 23enne, per sottrarsi alla violenza dello zio, si è lanciata dalla finestra dell'abitazione, al primo piano di una palazzina adi. La giovane non è in ...Barricati in casa mentre lo zio 53enne li minaccia e cerca di entrare impugnando una spranga di metallo. Mentre il nipote 25enne si ferisce nel tentativo di bloccare la porta d'ingresso, l'uomo usa il ...