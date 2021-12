Manovra 2022, Cgil e Uil confermano sciopero generale 16 dicembre (Di giovedì 9 dicembre 2021) Cgil e Uil confermano lo sciopero generale del 16 dicembre contro la Manovra 2022. In una nota i due sindacati rispondono ai rilievi del Garante degli scioperi che oggi aveva richiesto di riformulare lo sciopero generale previsto per il 16 in quanto la data non avrebbe consentito il rispetto del periodo di franchigia né quello della rarefazione degli scioperi. Cgil e Uil prendono atto della delibera del Garante emanata in data odierna, relativa a scioperi di settore o territoriali precedentemente proclamati, e procederanno garantendo che lo sciopero del 16 sarà effettuato nel pieno rispetto delle norme che regolamentano il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, si legge ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 9 dicembre 2021)e Uillodel 16contro la. In una nota i due sindacati rispondono ai rilievi del Garante degli scioperi che oggi aveva richiesto di riformulare loprevisto per il 16 in quanto la data non avrebbe consentito il rispetto del periodo di franchigia né quello della rarefazione degli scioperi.e Uil prendono atto della delibera del Garante emanata in data odierna, relativa a scioperi di settore o territoriali precedentemente proclamati, e procederanno garantendo che lodel 16 sarà effettuato nel pieno rispetto delle norme che regolamentano il diritto dinei servizi pubblici essenziali, si legge ...

Ultime Notizie dalla rete : Manovra 2022 Ristori Covid, il governo allarga i contributi anche alle aziende inadempienti con il fisco ...Per il 2022 arrivano 1,5 miliardi per la decontribuzione e 3,8 miliardi per calmierare gli aumenti delle bollette energetiche, aggiungendo quindi circa 1 miliardo a quanto previsto finora (in manovra ...

Leodori: da Giunta ok a Legge di bilancio, pronta nuova stagione di investimenti La Giunta regionale del Lazio ha approvato questo pomeriggio il Bilancio previsionale 2022-24 e la Legge di Stabilità 2022. Le due Proposte di legge vengono trasmesse al Consiglio per l’esame e l’appr ...

Manovra 2022, Cgil e Uil confermano sciopero generale 16 dicembre 'Si invitano pertanto le Confederazione sindacali a riformulare la proclamazione dello sciopero in conformità alla legge dandone comunicazione entro 5 giorni dalla ricezione della delibera', conclude ...

