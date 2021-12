Lazio, Sarri all'ultimo assalto al Galatasary. Immobile resta in forse (Di giovedì 9 dicembre 2021) Vincere per evitare gli spareggi. La Lazio si gioca questa sera (ore 21 all'Olimpico, Dazn e Sky Sport) contro il Galatasaray l'accesso diretto agli ottavi di Europa League senza passare da un doppio ... Leggi su leggo (Di giovedì 9 dicembre 2021) Vincere per evitare gli spareggi. Lasi gioca questa sera (ore 21 all'Olimpico, Dazn e Sky Sport) contro il Galatasaray l'accesso diretto agli ottavi di Europa League senza passare da un doppio ...

Advertising

OfficialSSLazio : #Sarri ?? Domani serve la miglior Lazio: il @GalatasaraySK non ha mai preso gol in trasferta e sono al primo posto n… - CalcioPillole : #UEL: obiettivo 3 punti per la squadra di Sarri, per volare direttamente agli ottavi e non sprecare energie fisiche… - zamistiyorum : RT @OfficialSSLazio: #Sarri ?? Domani serve la miglior Lazio: il @GalatasaraySK non ha mai preso gol in trasferta e sono al primo posto nel… - DiMarzio : #UEL | La @OfficialSSLazio e i precedenti del @GalatasaraySK all'Olimpico: la squadra di Sarri deve credere negli o… - LazioChannel : Sesko Lazio, il nuovo Haaland alla corte di Sarri #calciomercatolazio #haaland #Salisburgo #Sesko #SeskoLazio -