Inter, Inzaghi può sorridere: rientro importante in vista del Cagliari (Di giovedì 9 dicembre 2021) L'Inter e Inzaghi possono sorridere. In vista della partita contro il Cagliari c'è un recupero importante in difesa Dopo la sconfitta di Madrid, che ha sancito il secondo posto nel girone di Champions League per l'Inter, Simone Inzaghi può comunque sorridere. Il tecnico, infatti, dovrebbe ritrovare qualche pedina importante in vista della sfida contro il Cagliari. Stefan De Vrij è pronto a riprendersi il suo posto al centro della difesa, con l'ultima convocazione in Champions che è stato l'ultimo grande segnale sul suo effettivo recupero. Anche Kolarov è tornato arruolabile e convocabile, per Ranocchia le sensazioni sono invece molto positive. Ancora fuori Darmian e Correa.

