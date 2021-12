Giulia Salemi non se lo aspettava: “Questa è la cosa che mi rende più felice” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Giulia Salemi sorpresa dalla madre Fariba: “Questa è la cosa che mi rende più felice” Ha finalmente provato l’uomo della sua vita Giulia Salemi. L’influencer il 26 dicembre festeggerà il primo anno d’amore con Pierpaolo Pretelli e, sulle pagine del settimanale Chi, ha raccontato di essere stata accettata dalla famiglia del fidanzato che l’adora. Ma non è tutto. Anche Fariba Tehrani sembra pazza di Pierpaolo Pretelli tanto da sottolineare che anche lei vorrebbe un uomo proprio come lui, ma con qualche anno in più. “Il fatto che Pierpaolo piaccia a mia mamma è la cosa che mi rende più felice Ieri gli ha scritto che sono connessi da un’energia astrale”. Queste le parole di Giulia ... Leggi su cityroma (Di giovedì 9 dicembre 2021)sorpresa dalla madre Fariba: “è lache mipiù” Ha finalmente provato l’uomo della sua vita. L’influencer il 26 dicembre festeggerà il primo anno d’amore con Pierpaolo Pretelli e, sulle pagine del settimanale Chi, ha raccontato di essere stata accettata dalla famiglia del fidanzato che l’adora. Ma non è tutto. Anche Fariba Tehrani sembra pazza di Pierpaolo Pretelli tanto da sottolineare che anche lei vorrebbe un uomo proprio come lui, ma con qualche anno in più. “Il fatto che Pierpaolo piaccia a mia mamma è lache mipiùIeri gli ha scritto che sono connessi da un’energia astrale”. Queste le parole di...

Advertising

MediasetPlay : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Clarissa Selassié, Andrea Zelletta, Lorenzo Amoruso e Daniel Greco! Giulia S… - MediasetPlay : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Ainett Stephens, Nicolas Marselli, Lorenzo Gori e Nina Rima! Giulia Salemi e… - trumpettss0 : RT @seadatrash: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli mentre si preparavano a menarsi in chiesa. - Eleonor002 : RT @seadatrash: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli mentre si preparavano a menarsi in chiesa. - BiancoAzzurro_ : RT @seadatrash: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli mentre si preparavano a menarsi in chiesa. -