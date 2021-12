F1 | Abu Dhabi; Hamilton - Verstappen | duello sul filo

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Un mese fa, il Mondiale di Formula 1 sembrava in mano a Max. Poi, in Brasile, il cambio motore di Lewisha stravolto tutto. Così il Circus si trova davanti al finale di stagione ...

Hamilton-Verstappen, si pregustano il duello in conferenza. L'ultima tappa del Mondiale. Hamilton-Verstappen: il duello finale che resterà nella storia. CHE-GARA-A-JEDDAH. Si decide tutto ad Abu Dhabi: Hamilton batte Verstappen e lo raggiunge a pari punti. F1, Matteo Bobbi sulla sfida decisiva di Abu Dhabi: 'Nella testa di Hamilton e Verstappen'. F2 | Abu Dhabi 2021: anteprima e orari del weekend.

A tenere le redini sono i due più noti e importanti:, la capitale che punta sulle riserve petrolifere per promuovere le sue ambizioni geopolitiche, e Dubai, che ha creato un modello ...Ad, i due rivali partiranno con lo stesso numero di punti, anche se il pronostico pende nettamente verso il sette volte campione: i betting analyst di SNAI vedono il titolo numero otto di ...Quello che si correrà domenica ad Abu Dhabi, sul circuito di Yas Marina sarà l’ultima gara nella storia della Formula 1 in cui le monoposto […] ...Quello che si correrà il prossimo fine settimana sul circuito di Yas Marina sarà l’ultimo Gran Premio nella storia della Formula 1 in cui le monoposto utilizzeranno pneumatici da 13 pollici ...