Eutanasia: Bazoli (Pd), 'spero dialogo in aula come in commissione' (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Sono contento per la conclusione dei lavori in commissione sul suicidio assistito, che ci permette di arrivare in aula lunedì prossimo. Ringrazio tutti i gruppi per il lavoro accurato e costruttivo che ha consentito di migliorare il testo di partenza. Mi auguro che lo stesso spirito di confronto e dialogo possa essere mantenuto anche in aula, per consentire al Parlamento di approvare una legge in linea con i principi e le raccomandazioni della Corte costituzionale, su un tema delicato che ci riguarda tutti senza distinzioni”. Così Alfredo Bazoli, capogruppo Pd in commissione Giustizia della Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Sono contento per la conclusione dei lavori insul suicidio assistito, che ci permette di arrivare inlunedì prossimo. Ringrazio tutti i gruppi per il lavoro accurato e costruttivo che ha consentito di migliorare il testo di partenza. Mi auguro che lo stesso spirito di confronto epossa essere mantenuto anche in, per consentire al Parlamento di approvare una legge in linea con i principi e le raccomandazioni della Corte costituzionale, su un tema delicato che ci riguarda tutti senza distinzioni”. Così Alfredo, capogruppo Pd inGiustizia della Camera.

Advertising

TV7Benevento : Eutanasia: Bazoli (Pd), 'spero dialogo in aula come in commissione'... -