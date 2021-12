Domenica al “De Cristofaro” arriva l’Insieme Formia (Di giovedì 9 dicembre 2021) La Società Sportiva Formia fu fondata nel 1905 e può dunque essere considerata tra le squadre più longeve della regione Lazio. Nei primi anni ‘20 del secolo scorso partecipava ai campionati regionali campani, solo a gennaio del 1927 entrò a far parte del comitato regionale laziale. La società laziale annovera nel suo curriculum diversi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 9 dicembre 2021) La Società Sportivafu fondata nel 1905 e può dunque essere considerata tra le squadre più longeve della regione Lazio. Nei primi anni ‘20 del secolo scorso partecipava ai campionati regionali campani, solo a gennaio del 1927 entrò a far parte del comitato regionale laziale. La società laziale annovera nel suo curriculum diversi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

minimumlab : Noi vi aspettiamo in particolare per: ??Come nascono i libri: storie di chi trova le storie – con Luca Briasco e Dar… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica Cristofaro Il Liceo Artistico di Squillace e il Soroptimist Club Soverato sostengono la campagna "Orange the World" stata inaugurata domenica 28 novembre, su Corso Umberto I a Soverato, l'installazione "Redemption", realizzata dal ... Tommaso Cristofaro, i docenti e gli alunni del Liceo Artistico Design di Squillace ...

Redemption: un'installazione contro la violenza di genere stata inaugurata domenica 28 novembre, su Corso Umberto I a Soverato, l'installazione "Redemption", realizzata dal ... Tommaso Cristofaro, i docenti e gli alunni del Liceo Artistico Design di Squillace ...

Giugliano calcio, aperta la vendita dei biglietti per il match di domenica GIUGLIANO – Il Giugliano Calcio 1928 comunica che, la gara in programma domenica 12 dicembre allo stadio Alberto De Cristofaro e valevole per la tredicesima giornata di Serie D, Girone G, si giocherà ...

Redemption: un’installazione contro la violenza di genere Il Liceo Artistico di Squillace Lido e il Soroptimist Club Soverato sostengono la campagna internazionale “Orange the World” ...

stata inaugurata28 novembre, su Corso Umberto I a Soverato, l'installazione "Redemption", realizzata dal ... Tommaso, i docenti e gli alunni del Liceo Artistico Design di Squillace ...stata inaugurata28 novembre, su Corso Umberto I a Soverato, l'installazione "Redemption", realizzata dal ... Tommaso, i docenti e gli alunni del Liceo Artistico Design di Squillace ...GIUGLIANO – Il Giugliano Calcio 1928 comunica che, la gara in programma domenica 12 dicembre allo stadio Alberto De Cristofaro e valevole per la tredicesima giornata di Serie D, Girone G, si giocherà ...Il Liceo Artistico di Squillace Lido e il Soroptimist Club Soverato sostengono la campagna internazionale “Orange the World” ...