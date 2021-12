Covid, in due settimane +32% No Vax in terapia intensiva. I dati degli ospedali sentinella confermano il trend di aumento dei ricoverati non vaccinati (Di giovedì 9 dicembre 2021) Anche in Italia ci aspettano tempi duri con i Covid, anche se rispetto al resto d’Europa (leggi l’articolo) non è di certo il Paese che sta messo peggio. Anzi. L’Italia ha raggiunto i 100 milioni di dosi di vaccino somministrati. Ma a preoccupare sono i dati dell’ultima rilevazione settimanale del network degli ospedali sentinella, resi noti dalla Federazione Italiana Aziende Sanitarie e ospedaliere (qui il focus), che “mostrano un incremento complessivo delle ospedalizzazioni per Covid pari al 10,1%”, e sono soprattutto No Vax. Si passa da 810 pazienti del 30 novembre a 892 degenti del 7 dicembre. L’età media di chi finisce in ospedale è più alta, pari a 75 anni, tra i vaccinati e più bassa, pari a 64 anni, tra i non ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 9 dicembre 2021) Anche in Italia ci aspettano tempi duri con i, anche se rispetto al resto d’Europa (leggi l’articolo) non è di certo il Paese che sta messo peggio. Anzi. L’Italia ha raggiunto i 100 milioni di dosi di vaccino somministrati. Ma a preoccupare sono idell’ultima rilevazione settimanale del network, resi noti dalla Federazione Italiana Aziende Sanitarie eere (qui il focus), che “mostrano un incremento complessivo dellezzazioni perpari al 10,1%”, e sono soprattutto No Vax. Si passa da 810 pazienti del 30 novembre a 892 degenti del 7 dicembre. L’età media di chi finisce in ospedale è più alta, pari a 75 anni, tra ie più bassa, pari a 64 anni, tra i non ...

