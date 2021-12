Cani maltrattati e utilizzati nei combattimenti clandestini: l’intervento delle forze dell’ordine per salvarli (Di giovedì 9 dicembre 2021) La collaborazione di forze dell’ordine e associazioni animaliste ha permesso di salvare sei Cani coinvolti nel fenomeno dei combattimenti clandestini. L’operazione è stata portata a termine in provincia di Salerno, dove gli investigatori hanno scoperto uno spazio predisposto all’addestramento degli animali. I sei Cani, che presentavano tutti i segni dei maltrattamenti subiti, sono stati trasferiti in un rifugio di Roma e saranno sottoposti alle cure del caso. Il fenomeno illegale dei combattimenti fra Cani è considerato particolarmente crudele, tanto da spingere le associazioni ad attivare progetti specifici per sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema. Sei Cani salvati dai maltrattamenti: l’indagine L’indagine, ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 9 dicembre 2021) La collaborazione die associazioni animaliste ha permesso di salvare seicoinvolti nel fenomeno dei. L’operazione è stata portata a termine in provincia di Salerno, dove gli investigatori hanno scoperto uno spazio predisposto all’addestramento degli animali. I sei, che presentavano tutti i segni dei maltrattamenti subiti, sono stati trasferiti in un rifugio di Roma e saranno sottoposti alle cure del caso. Il fenomeno illegale deifraè considerato particolarmente crudele, tanto da spingere le associazioni ad attivare progetti specifici per sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema. Seisalvati dai maltrattamenti: l’indagine L’indagine, ...

